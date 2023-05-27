Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция
В селе Шиповатое в Харьковской области погибла мирная женщина: полиция Харьковской области зарегистрировала последствия обстрелов со стороны военных рф.
Днем 27 мая оккупанты несколько раз обстреляли село Шиповатое. В результате 61-летняя женщина погибла, 60-летний мужчина получил травмы ног.
За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому и Купянскому районам.
В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района и в селе Басово Богодуховского района повреждены частные жилые дома. В пгт Вильча повреждены жилые дома и линия электропередач.
Около двух часов ночи оккупанты нанесли ракетный удар по селу Липцы Харьковского района. Поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Шепуватое в Харьковской области погибла мирная женщина: полиция Харьковской области зарегистрировала последствия обстрелов со стороны военных рф.".