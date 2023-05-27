Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция

В селе Шиповатое в Харьковской области погибла мирная женщина: полиция Харьковской области зарегистрировала последствия обстрелов со стороны военных рф.

Днем 27 мая оккупанты несколько раз обстреляли село Шиповатое. В результате 61-летняя женщина погибла, 60-летний мужчина получил травмы ног.



За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому и Купянскому районам.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района и в селе Басово Богодуховского района повреждены частные жилые дома. В пгт Вильча повреждены жилые дома и линия электропередач.

Около двух часов ночи оккупанты нанесли ракетный удар по селу Липцы Харьковского района. Поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.