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Наслідки обстрілу села Шепувате на Харківщині показала поліція

Події 18:58   27.05.2023
Оксана Якушко
Наслідки обстрілу села Шепувате на Харківщині показала поліція

У селі Шепувате в Харківській області загинула мирна жінка: поліція Харківської області зареєструвала наслідки обстрілів з боку військових рф.

Вдень 27 травня окупанти кілька разів обстріляли село Шепувате. Внаслідок цього 61-річна жінка загинула, 60-річний чоловік отримав травми ніг.


Минулої доби окупанти завдавали ударів по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району та в селі Басове Богодухівського району пошкоджено приватні житлові будинки. У смт Вільча пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач.

Близько другої години ночі окупанти завдали ракетного удару по селу Липці Харківського району. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарські споруди.

На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Шепувате в Харківській області загинула мирна жінка: поліція Харківської області зареєструвала наслідки обстрілів з боку військових рф.".