Повреждения жилья для єВідновлення регистрируют в 48 громадах Харьковщины
За последнюю неделю в реестр єВідновлення внесли 1173 объекта, сообщили в ХОВА.
Заявки подают через приложение Дія или Центры предоставления админуслуг. Там получили 90538 сообщений.
«Вопрос восстановления поврежденного имущества наших людей является первоочередным. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорять темпы наполнения реестра. Чем быстрее проведем все необходимые процедуры, тем скорее начнется восстановление, рассмотрение и утверждение заявок на компенсацию. Всего в регионе уже зарегистрировали 18 320 объектов. Все профильные службы работают в усиленном режиме», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В частности, поступило около 5150 заявок на компенсацию. В настоящее время в 12 громадах Харьковской области созданы и функционируют комиссии по рассмотрению заявок на компенсацию за поврежденную недвижимость.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю в реестр єВідновлення внесли 1173 объекта, сообщили в ХОВА.".