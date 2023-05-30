Пошкодження майна для єВідновлення реєструють в 48 тергромадах Харківщини

За останній тиждень до реєстру єВідновлення внесли 1173 об’єкти, повідомили у ХОВА.

Заявки подають через застосунок Дія або Центри надання адмінпослуг. Там отримали 90 538 повідомлень.

«Питання відновлення пошкодженого майна наших людей є першочерговим. Ми докладаємо усіх зусиль, аби пришвидшувати темпи наповнення реєстру. Чим швидше будуть проведені усі необхідні процедури, тим скоріше почнеться відбудова, розгляд і затвердження заявок на компенсацію. Загалом в регіоні вже зареєстрували 18 320 об’єктів. Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, надійшло майже 5150 заявок на компенсацію. Нині в 12 громадах Харківської області створені та функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна.