Генштаб по Харьковщине: попытки врага наступать у Масютовки и авиаудары

Армия РФ в течение суток продолжала безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка Купянского района, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии не менее 24 населенных пунктов Харьковщины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.

На Купянском направлении противник обстрелял населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.