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Генштаб по Харьковщине: попытки врага наступать у Масютовки и авиаудары

Происшествия 18:59   31.05.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: попытки врага наступать у Масютовки и авиаудары

Армия РФ в течение суток продолжала безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка Купянского района, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии не менее 24 населенных пунктов Харьковщины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.

На Купянском направлении противник обстрелял населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток продолжала безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка Купянского района, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии не менее 24 населенных пунктов Харьковщины.".