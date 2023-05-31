Генштаб по Харьковщине: попытки врага наступать у Масютовки и авиаудары
Армия РФ в течение суток продолжала безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка Купянского района, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии не менее 24 населенных пунктов Харьковщины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.
На Купянском направлении противник обстрелял населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток продолжала безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка, нанесла авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка Купянского района, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии не менее 24 населенных пунктов Харьковщины.".