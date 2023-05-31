Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари

Армія РФ протягом доби продовжувала безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка, завдала авіаударів у районах сіл Кислівка та Котлярівка Куп’янського району, а окрім цього обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 24 населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.