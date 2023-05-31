Live
  • Середа 31.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари

Події 18:59   31.05.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари

Армія РФ протягом доби продовжувала безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка, завдала авіаударів у районах сіл Кислівка та Котлярівка Куп’янського району, а окрім цього обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 24 населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Читайте також: Ніч без “Шахедів” та ракет, ДРГ на кордоні та бої за Масютівку: дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)
Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)
31.05.2023
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
31.05.2023
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
31.05.2023
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
31.05.2023
До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок
До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок
31.05.2023
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
31.05.2023

Новини за темою:

19:31
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
18:59
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
18:34
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
16:31
Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом
16:00
Заміна 220 км мереж та ремонт пошкодженої ракетами ТЕЦ: ХТМ готуються до зими

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 18:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби продовжувала безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка, завдала авіаударів у районах сіл Кислівка та Котлярівка Куп’янського району, а окрім цього обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 24 населені пункти Харківщини.".