Ніч без “Шахедів” та ракет, ДРГ на кордоні та бої за Масютівку: дані Генштабу

Вперше за два тижні ніч в Україні пройшла без атаки ворожих безпілотників і ракет, підтвердили в ГШ ЗСУ. На Харківщині диверсанти намагалися проникнути через кордон.

“На Слобожанському напрямку противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області“, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу.

Ніч на більшій частині території України, зокрема в Харківській області, пройшла без повітряних тривог. У ГШ ЗСУ підбили підсумки атак за добу.

“Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню“, – повідомило командування ЗСУ.

Наступальні дії армія РФ продовжує зосереджувати на Донбасі. За добу Сили оборони відбили 22 ворожі атаки.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу “Shahed”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби“, – перерахували у зведенні.