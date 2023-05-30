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Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон на півночі Харківщини – ГШ

Події 18:51   30.05.2023
Олена Нагорна
Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон на півночі Харківщини – ГШ

Цієї доби російська ДРГ здійснила невдалу спробу проникнення через держкордон в районі села Зелене Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. 

Також армія РФ завдала авіаудару біля села Уди Золочівської громади, вела безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка Куп’янського району та обстріляла з мінометів та артилерії ще щонайменше 7 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Це Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї доби російська ДРГ здійснила невдалу спробу проникнення через держкордон в районі села Зелене Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. ".