Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон на півночі Харківщини – ГШ

Цієї доби російська ДРГ здійснила невдалу спробу проникнення через держкордон в районі села Зелене Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також армія РФ завдала авіаудару біля села Уди Золочівської громади, вела безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка Куп’янського району та обстріляла з мінометів та артилерії ще щонайменше 7 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Це Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове.