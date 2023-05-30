Российская ДРГ пыталась прорваться через границу на севере Харьковщины — ГШ

За эти сутки российская ДРГ осуществила неудачную попытку проникновения через госграницу в районе села Зеленое Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также армия РФ нанесла авиаудар возле села Уды Золочевской громады, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка Купянского района и обстреляла из минометов и артиллерии еще по меньшей мере 7 населенных пунктов на Купянском направлении.

Это Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка и Берестовое.