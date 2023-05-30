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Российская ДРГ пыталась прорваться через границу на севере Харьковщины — ГШ

Происшествия 18:51   30.05.2023
Елена Нагорная
Российская ДРГ пыталась прорваться через границу на севере Харьковщины — ГШ

За эти сутки российская ДРГ осуществила неудачную попытку проникновения через госграницу в районе села Зеленое Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. 

Также армия РФ нанесла авиаудар возле села Уды Золочевской громады, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка Купянского района и обстреляла из минометов и артиллерии еще по меньшей мере 7 населенных пунктов на Купянском направлении.

Это Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За эти сутки российская ДРГ осуществила неудачную попытку проникновения через госграницу в районе села Зеленое Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. ".