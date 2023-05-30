Российская ДРГ пыталась прорваться через границу на севере Харьковщины — ГШ
За эти сутки российская ДРГ осуществила неудачную попытку проникновения через госграницу в районе села Зеленое Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также армия РФ нанесла авиаудар возле села Уды Золочевской громады, вела безуспешные наступательные действия западнее села Масютовка Купянского района и обстреляла из минометов и артиллерии еще по меньшей мере 7 населенных пунктов на Купянском направлении.
Это Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За эти сутки российская ДРГ осуществила неудачную попытку проникновения через госграницу в районе села Зеленое Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. ".