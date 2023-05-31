Ночь без «Шахедов» и ракет, ДРГ на границе и бои за Масютовку: сводка Генштаба

Впервые за порядка двух недель ночь в Украине прошла без атаки вражеских беспилотников и ракет, подтвердили в ГШ ВСУ. На Харьковщине диверсанты пытались проникнуть через границу.

«На Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

Ночь на большей части территории Украины, в том числе в Харьковской области области, прошла без воздушных тревог. В ГШ ВСУ подвели итоги атак за сутки.

«Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — сообщило командование ВСУ.

Наступательные действия армия РФ продолжает сосредотачивать на Донбассе. За сутки Силы обороны отбили 22 вражеских атаки.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу. За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 ударных БпЛА типа «Shahed». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы», — перечислили в сводке.