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Ночь без «Шахедов» и ракет, ДРГ на границе и бои за Масютовку: сводка Генштаба

Происшествия 07:19   31.05.2023
Оксана Горун
Ночь без «Шахедов» и ракет, ДРГ на границе и бои за Масютовку: сводка Генштаба

Впервые за порядка двух недель ночь в Украине прошла без атаки вражеских беспилотников и ракет, подтвердили в ГШ ВСУ. На Харьковщине диверсанты пытались проникнуть через границу.

«На Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

Ночь на большей части территории Украины, в том числе в Харьковской области области, прошла без воздушных тревог. В ГШ ВСУ подвели итоги атак за сутки.

«Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — сообщило командование ВСУ.

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Наступательные действия армия РФ продолжает сосредотачивать на Донбассе. За сутки Силы обороны отбили 22 вражеских атаки.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу. За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 ударных БпЛА типа «Shahed». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы», — перечислили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Впервые за порядка двух недель ночь в Украине прошла без атаки вражеских беспилотников и ракет, подтвердили в ГШ ВСУ. На Харьковщине диверсанты пытались проникнуть через границу".