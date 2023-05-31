На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов

Враг не оставляет намерений захватить город Харьков и Харьковскую область.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг, таким образом, запуская возможные ДРГ пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей, так сказать, охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями. Это, к сожалению, мы постоянно фиксируем. Мы ясно понимаем, что враг не оставил свои планы на город Харьков, Харьковскую область или отдельные населенные пункты, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — рассказал Синегубов.