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На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов

Общество 15:04   31.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов

Враг не оставляет намерений захватить город Харьков и Харьковскую область.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг, таким образом, запуская возможные ДРГ пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей, так сказать, охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями. Это, к сожалению, мы постоянно фиксируем. Мы ясно понимаем, что враг не оставил свои планы на город Харьков, Харьковскую область или отдельные населенные пункты, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — рассказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не оставляет намерений захватить город Харьков и Харьковскую область.".