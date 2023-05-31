На Харківщину регулярно намагаються прорватися ворожі ДРГ – Синєгубов
Ворог не полишає намірів захопити місто Харків та Харківську область.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог, таким чином, запускаючи можливі ДРГ намагається перевірити злагодженість наших військ і щільність нашої, так мовити, охорони. Однак, під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами. Це, на жаль, ми фіксуємо постійно. Ми чітко розуміємо, що ворог не залишив свої плани на місто Харків, Харківську область чи окремі населені пункти, намагаючись покращити своє тактичне положення», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог не полишає намірів захопити місто Харків та Харківську область.".