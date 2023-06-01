Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине

1 июня в селе Граково Чугуевского района Харьковской области 61-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина сам обратился в районную больницу за помощью.

Сейчас пострадавший находится в медучреждении, его осматривают врачи, диагноз устанавливается, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают жителей региона быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.