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Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине

Происшествия 19:41   01.06.2023
Елена Нагорная
Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине

1 июня в селе Граково Чугуевского района Харьковской области 61-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина сам обратился в районную больницу за помощью.

Сейчас пострадавший находится в медучреждении, его осматривают врачи, диагноз устанавливается, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают жителей региона быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня в селе Граково Чугуевского района Харьковской области 61-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина сам обратился в районную больницу за помощью.".