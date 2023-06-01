Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине
1 июня в селе Граково Чугуевского района Харьковской области 61-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина сам обратился в районную больницу за помощью.
Сейчас пострадавший находится в медучреждении, его осматривают врачи, диагноз устанавливается, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники призывают жителей региона быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
Читайте также: На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
Новости по теме:
Вы читали новость: «Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня в селе Граково Чугуевского района Харьковской области 61-летний тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина сам обратился в районную больницу за помощью.".