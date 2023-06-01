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Черговий тракторист наїхав на протитанкову міну на Харківщині

Події 19:41   01.06.2023
Олена Нагорна
Черговий тракторист наїхав на протитанкову міну на Харківщині

1 червня у селі Гракове Чугуївського району Харківської області 61-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік сам звернувся до районної лікарні по допомогу.

Наразі постраждалий перебуває у медустанові, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники закликають мешканців регіону бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Читайте також: Трактор підірвався на міні на Харківщині. Поле вже розміновували сапери

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня у селі Гракове Чугуївського району Харківської області 61-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік сам звернувся до районної лікарні по допомогу.".