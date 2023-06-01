Черговий тракторист наїхав на протитанкову міну на Харківщині
1 червня у селі Гракове Чугуївського району Харківської області 61-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік сам звернувся до районної лікарні по допомогу.
Наразі постраждалий перебуває у медустанові, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники закликають мешканців регіону бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Читайте також: Трактор підірвався на міні на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
Новини за темою:
Ви читали новину: «Черговий тракторист наїхав на протитанкову міну на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня у селі Гракове Чугуївського району Харківської області 61-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік сам звернувся до районної лікарні по допомогу.".