Черговий тракторист наїхав на протитанкову міну на Харківщині

1 червня у селі Гракове Чугуївського району Харківської області 61-річний тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік сам звернувся до районної лікарні по допомогу.

Наразі постраждалий перебуває у медустанові, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники закликають мешканців регіону бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.