КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка
Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» за последние три месяца вывезли 978 куб. м бытовых отходов с части улиц Сумской, Культуры, Тринклера и Динамовской.
Как сообщили на предприятии, вывоз мусора с улиц в районе Сумского рынка не прекращался с начала полномасштабного вторжения.
Сегодня, 5 июня, на этом маршруте работал экипаж мусоровоза в составе водителя Олега Олейника и грузчика Юрия Третьяка. По их словам, основными сложностями на маршруте является перегруженность дорог и неправильная парковка водителями автотранспорта. Поэтому для сбора отходов в центре города, где много узких внутридомовых дорог, работники КВБО используют малогабаритный спецавтомобиль.
Читайте также: В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали
Новости по теме:
Вы читали новость: «КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» за последние три месяца вывезли 978 куб. м бытовых отходов с части улиц Сумской, Культуры, Тринклера и Динамовской.".