КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка

Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» за последние три месяца вывезли 978 куб. м бытовых отходов с части улиц Сумской, Культуры, Тринклера и Динамовской.

Как сообщили на предприятии, вывоз мусора с улиц в районе Сумского рынка не прекращался с начала полномасштабного вторжения.

Сегодня, 5 июня, на этом маршруте работал экипаж мусоровоза в составе водителя Олега Олейника и грузчика Юрия Третьяка. По их словам, основными сложностями на маршруте является перегруженность дорог и неправильная парковка водителями автотранспорта. Поэтому для сбора отходов в центре города, где много узких внутридомовых дорог, работники КВБО используют малогабаритный спецавтомобиль.

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