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КВПВ наводить лад у районі Сумського ринку

Суспільство 17:55   05.06.2023
Оксана Якушко
КВПВ наводить лад у районі Сумського ринку

Бригади КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезли 978 куб. м побутових відходів з частини вулиць Сумської, Культури, Трінклера та Динамівської.

Як повідомили на підприємстві, вивезення сміття з вулиць у районі Сумського ринку не припинялося з початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні, 5 червня, на цьому маршруті працював екіпаж сміттєвозу у складі водія Олега Олійника та вантажника Юрія Третьяка. За їхніми словами, основними труднощами на маршруті є перевантаженість доріг та неправильне паркування водіями автотранспорту. Тому для збирання відходів у центрі міста, де багато вузьких внутрішньобудинкових доріг, працівники КВПВ використовують малогабаритний спецавтомобіль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 17:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезли 978 куб. м побутових відходів з частини вулиць Сумської, Культури, Трінклера та Динамівської.".