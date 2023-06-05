КВПВ наводить лад у районі Сумського ринку
Бригади КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезли 978 куб. м побутових відходів з частини вулиць Сумської, Культури, Трінклера та Динамівської.
Як повідомили на підприємстві, вивезення сміття з вулиць у районі Сумського ринку не припинялося з початку повномасштабного вторгнення.
Сьогодні, 5 червня, на цьому маршруті працював екіпаж сміттєвозу у складі водія Олега Олійника та вантажника Юрія Третьяка. За їхніми словами, основними труднощами на маршруті є перевантаженість доріг та неправильне паркування водіями автотранспорту. Тому для збирання відходів у центрі міста, де багато вузьких внутрішньобудинкових доріг, працівники КВПВ використовують малогабаритний спецавтомобіль.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезли 978 куб. м побутових відходів з частини вулиць Сумської, Культури, Трінклера та Динамівської.".