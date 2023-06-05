Полковника рф Стэсева, который терроризировал харьковчан, убили Легион и РДК

Легион «Свобода России» и Русский Добровольческий Корпус уничтожили старшего оперативной группировки Белгород, полковника рф Андрея Стэсева и контролируют Новую Таволжанку в Белгородской области.

О ликвидации старшего оперативной группировки Белгород полковника Андрея Асеева во время боя в Новой Таволжанке сообщили Легион «Свобода России» и РДК.

«Хотим сообщить, что совместной группой Легиона » Свобода России» и РДК был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич, старший оперативной группировки Белгород. Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови. Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины», — сообщили в Легионе «Свобода России».

Также бойцы Легиона и РДК подтвердили, что они по-прежнему контролируют поселок Новая Таволжанка, где до начала боевых действий жили около 5 тысяч человек.

«Новая Таволжанка, по-прежнему, не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в брошенном ПГТ представляют силы РДК. Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живёт в черте Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублёвки, а у местной власти давно нет никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы!» — заявили в РДК.