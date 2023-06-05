Полковника рф Стесєва, який тероризував харків’ян, убили Легіон і РДК

Легіон «Свобода Росії» і Руський Добровольчий Корпус знищили старшого оперативного угруповання Бєлгород, полковника рф Андрія Стесєва і контролюють Нову Таволжанку в Бєлгородській області.

Про ліквідацію старшого оперативного угрупування Бєлгород полковника Андрія Стесєва під час бою у Новій Таволжанці повідомили Легіон «Свобода Росії» і РДК.

«Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону “Свобода Росії” та РДК було вбито полковника Стесева Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода. Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові. Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв вбивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України», – повідомили у Легіоні «Свобода Росії».

Також бійці Легіону та РДК підтвердили, що вони, як і раніше, контролюють селище Нова Таволжанка, де до початку бойових дій жили близько 5 тисяч осіб.

«Нова Таволжанка, як і раніше, не цікавить ані регіональну, ані федеральну владу. Єдину владу в покинутому ПГТ становлять сили РДК. Доля Росії за межами МКАД не хвилює тих, хто живе в межах Садового Кільця, Барвіхи, Нової Риги чи Рубльовки, а місцева влада давно не має ніякого контролю над ситуацією. Тож діємо ми!» – заявили в РДК.