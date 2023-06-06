Ракетный удар повредил магазины, жилые дома и офисы в Харькове
Правоохранители в Харькове задокументировали последствия вражеских ракетных попаданий по городу.
5 июня около в 23:30 военнослужащие из рф нанесли ракетный удар по Харькову. Правоохранители зафиксировали попадание ракет в центре города – в Шевченковском районе. Повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан.
В Слободском районе задокументированы повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.
По предварительным данным, русские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.
Прокуроры окружных прокуратур и следователи провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.
Шевченковская и Слободская окружные прокуратуры Харькова начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в Харькове задокументировали последствия вражеских ракетных попаданий по городу.".