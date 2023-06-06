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Ракетный удар повредил магазины, жилые дома и офисы в Харькове

Происшествия 11:28   06.06.2023
Оксана Якушко
Ракетный удар повредил магазины, жилые дома и офисы в Харькове

Правоохранители в Харькове задокументировали последствия вражеских ракетных попаданий по городу.

5 июня около в 23:30 военнослужащие из рф нанесли ракетный удар по Харькову. Правоохранители зафиксировали попадание ракет в центре города – в Шевченковском районе. Повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан.


В Слободском районе задокументированы повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.


По предварительным данным, русские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.


Прокуроры окружных прокуратур и следователи провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.

Шевченковская и Слободская окружные прокуратуры Харькова начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в Харькове задокументировали последствия вражеских ракетных попаданий по городу.".