Ракетный удар повредил магазины, жилые дома и офисы в Харькове

Правоохранители в Харькове задокументировали последствия вражеских ракетных попаданий по городу.

5 июня около в 23:30 военнослужащие из рф нанесли ракетный удар по Харькову. Правоохранители зафиксировали попадание ракет в центре города – в Шевченковском районе. Повреждены магазины, жилые дома, офисные помещения, автомобили горожан.



В Слободском районе задокументированы повреждения объекта инфраструктуры и четырехэтажного жилого дома.



По предварительным данным, русские военные обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.



Прокуроры окружных прокуратур и следователи провели первоочередные следственные действия для фиксации вооруженной агрессии рф.

Шевченковская и Слободская окружные прокуратуры Харькова начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).