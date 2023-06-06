Ракетний удар пошкодив магазини, житлові будинки і офіси у Харкові

Правоохоронці у Харкові задокументували наслідки ворожих ракетних попадань по місту.

5 червня приблизно о 23:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по м. Харкову. Правоохоронці зафіксували влучання ракет у центрі міста — у Шевченківському районі. Пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі містян.



У Слобідському районі задокументовано пошкодження об’єкту інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.



За попередніми даними, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з Бєлгородської області рф.



Прокурори окружних прокуратур та слідчі провели першочергові слідчі дії для фіксації збройної агресії рф.

Шевченківська та Слобідська окружні прокуратури Харкова розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).