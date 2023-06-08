На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель

На Северной Салтовке еще могут оставаться тела людей, погибших в результате агрессии РФ, предполагает начальник караула пожарно-спасательной части № 8 Харькова Сергей Белоус.

«Время покажет, но проводились работы подразделениями. Поквартирный обход, опрос соседей, кто остался. Выяснение обстоятельств. Такая работа проводилась в прошлом году. Но, конечно, не все еще разобрано. И еще кто-то может, к сожалению, оставаться», — сказал он в эфире Kharkiv Media Hub.