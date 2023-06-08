На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
Фото: Леонид Логвиненко
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела людей, погибших в результате агрессии РФ, предполагает начальник караула пожарно-спасательной части № 8 Харькова Сергей Белоус.
«Время покажет, но проводились работы подразделениями. Поквартирный обход, опрос соседей, кто остался. Выяснение обстоятельств. Такая работа проводилась в прошлом году. Но, конечно, не все еще разобрано. И еще кто-то может, к сожалению, оставаться», — сказал он в эфире Kharkiv Media Hub.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 22:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке еще могут оставаться тела людей, погибших в результате агрессии РФ, предполагает начальник караула пожарно-спасательной части № 8 Харькова Сергей Белоус.".