На Північній Салтівці ще можуть лишатися тіла загиблих харків’ян – рятувальник
Фото: Леонід Логвиненко
На Північній Салтівці ще можуть залишатися тіла людей, які загинули внаслідок агресії РФ, припускає начальник караулу пожежно-рятувальної частини № 8 Харкова Сергій Білоус.
“Час покаже, але проводилися роботи підрозділами. Поквартирний обхід, опитування сусідів, хто лишився. З’ясування обставин. Така робота проводилася минулого року. Але, звісно, що не все ще розібрано. І ще хтось може, на жаль, залишатися”, – сказав він в етері Kharkiv Media Hub.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 22:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці ще можуть залишатися тіла людей, які загинули внаслідок агресії РФ, припускає начальник караулу пожежно-рятувальної частини № 8 Харкова Сергій Білоус.".