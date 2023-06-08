На Північній Салтівці ще можуть лишатися тіла загиблих харків’ян – рятувальник

На Північній Салтівці ще можуть залишатися тіла людей, які загинули внаслідок агресії РФ, припускає начальник караулу пожежно-рятувальної частини № 8 Харкова Сергій Білоус.

“Час покаже, але проводилися роботи підрозділами. Поквартирний обхід, опитування сусідів, хто лишився. З’ясування обставин. Така робота проводилася минулого року. Але, звісно, що не все ще розібрано. І ще хтось може, на жаль, залишатися”, – сказав він в етері Kharkiv Media Hub.