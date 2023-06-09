На Харьковщине из-за обстрелов есть повреждения электросетей – Укрэнерго
Фото: НЭК «Укрэнерго»
В Харьковской области из-за вечерних и ночных обстрелов есть повреждения в распределительных сетях.
Специалисты приступят к ремонту после разрешения военных, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В компании также добавили, что энергетики продолжают возобновлять свет в Харьковской области.
«За сутки возвращено энергоснабжение более 7 тыс. потребителей в Харьковской области», — отметили в Укрэнерго.
При этом в компании продолжают призывать потребителей экономно потреблять электричество с 19:00 до 22:00, чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за вечерних и ночных обстрелов есть повреждения в распределительных сетях.".