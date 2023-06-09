На Харківщині через обстріли є пошкодження електромереж – Укренерго
Фото: НЕК “Укренерго”
У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах.
Фахівці розпочнуть ремонти після дозволу військових, повідомили у НЕК «Укренерго».
У компанії також додали, що бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській області.
«За добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині», – зазначили в Укренерго.
При цьому в компанії продовжують закликати споживачів економно споживати електрику з 19:00 до 22:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах.".