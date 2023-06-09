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На Харківщині через обстріли є пошкодження електромереж – Укренерго

Події 11:46   09.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині через обстріли є пошкодження електромереж – Укренерго Фото: НЕК “Укренерго”

У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах.

Фахівці розпочнуть ремонти після дозволу військових, повідомили у НЕК «Укренерго».

У компанії також додали, що бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській області.

«За добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині», – зазначили в Укренерго.

При цьому в компанії продовжують закликати споживачів економно споживати електрику з 19:00 до 22:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах.".