На Харківщині через обстріли є пошкодження електромереж – Укренерго

У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах.

Фахівці розпочнуть ремонти після дозволу військових, повідомили у НЕК «Укренерго».

У компанії також додали, що бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській області.

«За добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині», – зазначили в Укренерго.

При цьому в компанії продовжують закликати споживачів економно споживати електрику з 19:00 до 22:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано.