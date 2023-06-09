Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день

В Харькове будет жаркая суббота и дождливое воскресенье — прогноз на выходные опубликовал Укргидрометцентр.

В субботу, 10 июня, в Харькове обещают «пляжную» погоду — жару до +28°С днем и относительно ясное небо. Прогноз на выходные выглядит так:

🌤 Суббота, 10 июня: температура ночью — +14-16°С, днем — +26-28°С, переменная облачность, без осадков.

🌦 Воскресенье, 11 июня: температура ночью — +15-17°С, днем — +20-22°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

По данным Укргидрометцентра, дождливо будет и в понедельник. Затем погода наладится.