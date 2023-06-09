Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день
В Харькове будет жаркая суббота и дождливое воскресенье — прогноз на выходные опубликовал Укргидрометцентр.
В субботу, 10 июня, в Харькове обещают «пляжную» погоду — жару до +28°С днем и относительно ясное небо. Прогноз на выходные выглядит так:
🌤 Суббота, 10 июня: температура ночью — +14-16°С, днем — +26-28°С, переменная облачность, без осадков.
🌦 Воскресенье, 11 июня: температура ночью — +15-17°С, днем — +20-22°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику
По данным Укргидрометцентра, дождливо будет и в понедельник. Затем погода наладится.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 22:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будет жаркая суббота и дождливое воскресенье — прогноз на выходные опубликовал Укргидрометцентр".