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Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день

Общество 22:02   09.06.2023
Оксана Горун
Прогноз погоды в Харькове на выходные: «пляжным» будет только один день

В Харькове будет жаркая суббота и дождливое воскресенье — прогноз на выходные опубликовал Укргидрометцентр.

В субботу, 10 июня, в Харькове обещают «пляжную» погоду — жару до +28°С днем и относительно ясное небо. Прогноз на выходные выглядит так:

🌤 Суббота, 10 июня: температура ночью — +14-16°С, днем — +26-28°С, переменная облачность, без осадков.

🌦 Воскресенье, 11 июня: температура ночью — +15-17°С, днем — +20-22°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

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По данным Укргидрометцентра, дождливо будет и в понедельник. Затем погода наладится.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 22:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будет жаркая суббота и дождливое воскресенье — прогноз на выходные опубликовал Укргидрометцентр".