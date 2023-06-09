Прогноз погоди в Харкові на вихідні: “пляжним” буде лише один день
У Харкові буде спекотна субота та дощова неділя – прогноз на вихідні опублікував Укргідрометцентр.
У суботу, 10 червня, у Харкові обіцяють “пляжну” погоду – спеку до +28°C вдень та відносно ясне небо. Прогноз на вихідні виглядає так:
🌤 Субота, 10 червня: температура вночі – +14-16°С, вдень – +26-28°С, мінлива хмарність, без опадів.
🌦 Неділя, 11 червня: температура вночі – +15-17°С, вдень – +20-22°С, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
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За даними Укргідрометцентру, дощитиме й у понеділок. Потім погода налагодиться.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 22:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові буде спекотна субота та дощова неділя – прогноз на вихідні опублікував Укргідрометцентр".