Прогноз погоди в Харкові на вихідні: “пляжним” буде лише один день

У Харкові буде спекотна субота та дощова неділя – прогноз на вихідні опублікував Укргідрометцентр.

У суботу, 10 червня, у Харкові обіцяють “пляжну” погоду – спеку до +28°C вдень та відносно ясне небо. Прогноз на вихідні виглядає так:

🌤 Субота, 10 червня: температура вночі – +14-16°С, вдень – +26-28°С, мінлива хмарність, без опадів.

🌦 Неділя, 11 червня: температура вночі – +15-17°С, вдень – +20-22°С, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

За даними Укргідрометцентру, дощитиме й у понеділок. Потім погода налагодиться.