Контрнаступление: ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области (видео)

Об освобождении села Благодатное сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша на своей странице в Facebook.

«Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики противостояли до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен русских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли», – сообщили украинские воины.