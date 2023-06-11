Контрнаступление: ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области (видео)
Об освобождении села Благодатное сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша на своей странице в Facebook.
«Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики противостояли до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен русских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли», – сообщили украинские воины.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об освобождении села Благодатное сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша на своей странице в Facebook.".