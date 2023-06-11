Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині (відео)

Про звільнення села Благодатне повідомила 68-а окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша на своїй сторінці у Facebook.

«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», – повідомили українські вояки.