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Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині (відео)

Події 13:11   11.06.2023
Оксана Якушко
Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині (відео)

Про звільнення села Благодатне повідомила 68-а окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша на своїй сторінці у Facebook.

«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», – повідомили українські вояки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 13:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про звільнення села Благодатне повідомила 68-а окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша на своїй сторінці у Facebook.".