Контрнаступление: Тарнавский заявил, что потери врага на юге — более 4 рот
За сутки армия РФ потеряла убитыми и ранеными более четырех рот. Также уничтожены и повреждены десятки единиц техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
«На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожены и повреждены 59 единиц военной техники противника», — написал Тарнавский в telegram.
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Он сообщил, что в частности уничтожены: вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 «Мста-С», гаубица 2А65 «Мста-Б», противотанковый ракетный комплекс «Корнет», самоходная артиллерийская установка 2С1 комплекс РЭБ, 3 БПЛА «Zala», БПЛА «Орлан-10», БПЛА «Орлан-30». А кроме того — склад с боеприпасами врага.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ потеряла убитыми и ранеными более четырех рот. Также уничтожены и повреждены десятки единиц техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский".