Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
В минувшие сутки ВСУ продолжали успешное контрнаступление, сообщил Институт изучения войны. Также Силы обороны ударили точно в цель в районе Кременной.
«Украинские силы продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях и 14 июня добились успехов. 14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на неуказанных участках Запорожского направления», — проинформировал Институт изучения войны в актуальной сводке.
Также, ссылаясь на данные как украинских, так и вражеских источников, аналитики отметили, что боевые действия продолжались в западной части Донецкой области. Наиболее активно — в районе Макаровки (к югу от Великой Новоселки) и в западной части Запорожской области к югу от Орехова.
Помимо событий на юге, приятные новости поступают и с восточного фронта — правда пока из ненадежных российских источников. По их данным, изученным аналитиками ISW, в районе Кременной украинские силы успешно «демилитаризировали» замешкавшуюся перед выступлением дивизию оккупантов.
«Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) в районе Кременной Луганской области, ожидавшую выступления командующего 20-й САА, что вызвало типичное недовольство блогеров по поводу российских командиров, — отметили аналитики ISW. — Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) в районе Кременной Луганской области».
На данный момент Институт изучения войны еще не смог определить, о какой именно дивизии 20-й армии (144-й или 3-й мотострелковой) идет речь.
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«Российские источники утверждали, что дивизия прождала два часа в одном месте, ожидая прибытия командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова и произнесения речи, прежде чем дивизия начнет наступательные операции. Один военный блогер предположил, что в результате удара украинской HIMARS погибло около 100 российских военнослужащих и еще 100 были ранены, хотя ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений удара или его последствий», — подчеркнули в сводке.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие сутки ВСУ продолжали успешное контрнаступление, сообщил Институт изучения войны. Также Силы обороны ударили точно в цель в районе Кременной".