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Територіальні успіхи ЗСУ та точний удар по російській дивізії: дані ISW

Події 08:04   15.06.2023
Оксана Горун
Територіальні успіхи ЗСУ та точний удар по російській дивізії: дані ISW

Минулої доби ЗСУ продовжували успішний контрнаступ, повідомив Інститут вивчення війни. Також Сили оборони вдарили точно в ціль у районі Кремінної.

“Українські сили продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох напрямках і 14 червня досягли успіхів. 14 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися від 200 до 500 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського фронту і від 300 до 350 метрів на Запорізькому напрямку”, – поінформував Інститут вивчення війни в актуальному зведенні.

Також, посилаючись на дані як українських, так і ворожих джерел, аналітики зазначили, що бойові дії тривали у західній частині Донецької області. Найбільш активно – у районі Макарівки (на південь від Великої Новосілки) та у західній частині Запорізької області на південь від Оріхова.

Карта контрнастулення від ISW 14 червня
Ілюстрація: мапа ISW

Крім подій на півдні, приємні новини надходять і зі східного фронту – щоправда, поки що з ненадійних російських джерел. За їхніми даними, вивченими аналітиками ISW, в районі Кремінної українські сили успішно “демілітаризували” дивізію окупантів, що затрималася перед виступом.

“Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) в районі Кремінної Луганської області, що очікувала виступу командувача 20-ї САА, що викликало типове невдоволення блогерів з приводу російських командирів”, – відзначили у зведенні Інституту вивчення війни.

На цей час Інститут вивчення війни ще не зміг визначити, про яку саме дивізію 20-ї армії (144-у чи 3-ю мотострілецьку) йдеться.

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“Російські джерела стверджували, що дивізія чекала дві години в одному місці, чекаючи на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Сухраба Ахмедова і його промову, перш ніж дивізія почне наступальні операції. Один військовий блогер припустив, що внаслідок удару української HIMARS загинуло близько 100 російських військовослужбовців та ще 100 було поранено, хоча ISW не спостерігала жодних візуальних підтверджень удару або його наслідків”, — наголосили у зведенні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 08:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ЗСУ продовжували успішний контрнаступ, повідомив Інститут вивчення війни. Також Сили оборони вдарили точно в ціль у районі Кремінної".