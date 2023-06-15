Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти

Події 10:53   15.06.2023
Оксана Горун
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти

За добу армія РФ втратила вбитими та пораненими понад чотири роти. Також знищено та пошкоджено десятки одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника“, – написав Тарнавський у телеграмі.

Читайте також:  Територіальні успіхи ЗСУ та точний удар по російській дивізії: дані ISW

Він повідомив, що зокрема знищені: вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, протитанковий ракетний комплекс “Корнет”, самохідна артилерійська установка 2С1“Гвоздика”, комплекс РЕБ, 3 БпЛА “Zala”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Орлан-30”. А крім того – склад із боєприпасами ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику
На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику
15.06.2023
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)
15.06.2023
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
15.06.2023
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
15.06.2023
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
15.06.2023
У Харкові наведуть лад у підвалах кооперативних будинків, що служать укриттями
У Харкові наведуть лад у підвалах кооперативних будинків, що служать укриттями
15.06.2023

Новини за темою:

10:53
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
08:04
Територіальні успіхи ЗСУ та точний удар по російській дивізії: дані ISW
07:40
Армія РФ вела обмежені атаки на Куп’янському напрямку – ISW
07:05
Генштаб повідомив про чотири авіаудари по Харківщині
14:54
Кіборги щосили намагаються втримати Мар’їнку від падіння – The New York Times

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 10:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ втратила вбитими та пораненими понад чотири роти. Також знищено та пошкоджено десятки одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський".