Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
За добу армія РФ втратила вбитими та пораненими понад чотири роти. Також знищено та пошкоджено десятки одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський.
“На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника“, – написав Тарнавський у телеграмі.
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Він повідомив, що зокрема знищені: вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, протитанковий ракетний комплекс “Корнет”, самохідна артилерійська установка 2С1“Гвоздика”, комплекс РЕБ, 3 БпЛА “Zala”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Орлан-30”. А крім того – склад із боєприпасами ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ втратила вбитими та пораненими понад чотири роти. Також знищено та пошкоджено десятки одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський".