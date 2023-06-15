В Харькове наведут порядок в подвалах кооперативных домов, служащих укрытиями

Вопрос состояния укрытий и бомбоубежищ в Харькове рассмотрели на сессии горсовета. Депутаты обратили внимание на ситуацию в домах ЖСК и ОСМД.

«На учете в городе Харькове находятся 3029 защитных сооружений. Из них 331 противорадиационное, 97 сооружений двойного назначения и 2601 сооружение – это самые простые укрытия (скажем так, подвалы). Все они проверены комиссией Национальной полиции и ГСЧС. Изо всех этих строений непригодны, не рекомендованы 94», — привел данные во время онлайн заседания сессии Харьковского горсовета директор Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защите Валентин Топчий.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, «львиная доля» из тех 94 укрытий, которые признали непригодными, принадлежат различным ведомствам.

«Будем проводить соответствующую работу, чтобы предприятия, которым принадлежат эти постройки, привели их в нормальное состояние. Такой показатель, как есть в Харькове – ни в одном городе нет такого показателя по готовности защитных сооружений», — подчеркнул Терехов.

При этом депутаты горсовета обратили внимание мэра на ситуацию в подвалах домов жилищных кооперативов и ОСМД.

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«У нас значительная часть жилищного фонда – это дома кооперативного типа или ОСМД и так далее. Но речь в первую очередь идет о кооперативных домах, которые еще в 1970-1980 годы на Салтовке были построены, например. Возникает проблема: у них банально нет элементарного незначительного финансирования, чтобы навести порядок в этих своих подвалах, чтобы их можно было использовать как укрытия и бомбоубежища, — сказал депутат Игорь Черняк. — Здесь речь не идет о каких-то миллионах и полноценном обустройстве. Но какие-то средства и оборудование для этих подвалов для использования их в качестве бомбоубежищ могло быть предоставлено. Это можно сделать либо в этой программе, которую мы рассматриваем, либо в рамках программы поддержки кооперативов. Обращаюсь, чтобы мы наработали соответствующие решения. Это десятки тысяч жителей Харькова, которые должны иметь доступ к укрытиям».

Игорь Терехов заверил, что этим вопросом займутся. «Что касается кооперативных домов, ОСМД, это тоже будем наводить порядок», — пообещал мэр.

Напомним, на сессии горсовета выделили 49 млн грн на оборудование бомбоубежищ и укрытий в школах Харькова. Мэрия сообщает о намерениях ввести комбинированную систему обучения в городе с 1 сентября.