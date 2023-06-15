У Харкові наведуть лад у підвалах кооперативних будинків, що служать укриттями

Питання стану укриттів та бомбосховищ у Харкові розглянули на сесії міськради. Депутати звернули увагу на ситуацію в будинках ЖБК та ОСББ.

“На обліку в місті Харкові перебувають 3029 захисних споруд. З них 331 протирадіаційна, 97 споруд подвійного призначення та 2601 споруда – це найпростіші укриття (скажімо так, підвали). Усі вони перевірені комісією Національної поліції та ДСНС. З усіх цих споруд непридатні, не рекомендовані 94”, — навів дані під час онлайн засідання сесії Харківської міськради директор Департаменту із взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Валентин Топчій.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, “левова частка” з тих 94 укриттів, які визнали непридатними, належать різним відомствам.

“Проводитимемо відповідну роботу, щоб підприємства, яким належать ці споруди, привели їх у нормальний стан. Такий показник, як є у Харкові – в жодному місті немає такого показника щодо готовності захисних споруд”, — підкреслив Терехов.

При цьому депутати міськради звернули увагу мера на ситуацію у підвалах будинків житлових кооперативів та ОСББ.

“У нас значна частина житлового фонду – це будинки кооперативного типу або ОСББ і так далі. Але йдеться в першу чергу про кооперативні будинки, які ще в 1970-1980 роки на Салтівці були збудовані, наприклад. Виникає проблема: у них банально немає елементарного незначного фінансування, щоб навести лад у цих своїх підвалах, щоб їх можна було використовувати як укриття та бомбосховища, – сказав депутат Ігор Черняк. – Тут мова не йде про якісь мільйони та повноцінне облаштування. Але якісь кошти і якесь обладнання чи спорядження для цих підвалів для використання їх як бомбосховищ могло бути надано. Це можна зробити або в цій програмі, яку ми розглядаємо, або в межах програми підтримки кооперативів. Звертаюсь, щоб ми напрацювали відповідні рішення. Це десятки тисяч жителів міста Харкова, які мають мати доступ до укриттів”.

Ігор Терехов запевнив, що цим питанням займуться. “Що стосується кооперативних будинків, ОСББ, там теж наводитимемо порядок”, – пообіцяв мер.

Нагадаємо, на сесії міськради виділили 49 млн грн на обладнання бомбосховищ та укриттів у школах Харкова. Мерія повідомляє про наміри ввести комбіновану систему навчання у місті з 1 вересня.