В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу

Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу, которую в регионе объявили в 15:46.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут в Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Воздушная тревога по состоянию на 16:00 объявлена по всей Украине. Как пишут мониторинговые каналы, из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал».