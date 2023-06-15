Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🔴

В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу

Общество 15:59   15.06.2023
Виктория Яковенко
В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу

Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу, которую в регионе объявили в 15:46. 

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут в Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Воздушная тревога по состоянию на 16:00 объявлена по всей Украине. Как пишут мониторинговые каналы, из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал».

01

Читайте также: Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
15.06.2023
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
15.06.2023
В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
15.06.2023
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
15.06.2023
Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб
Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб
15.06.2023

Новости по теме:

14:50
Более 2 тыс наркорастений житель Балаклейщины выращивал на огороде (фото)
10:36
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
01:49
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
15:25
Возился во дворе и подорвался. На Харьковщине 57-летний мужчина получил травмы
14:42
Пьянствовали и курили: в Харькове «на горячем» поймали подростков

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 15:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу, которую объявили в 15:46. ".