В полиции призывают харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу, которую в регионе объявили в 15:46.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут в Telegram-канале ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Воздушная тревога по состоянию на 16:00 объявлена по всей Украине. Как пишут мониторинговые каналы, из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал».
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины призывает не игнорировать воздушную тревогу, которую объявили в 15:46. ".