У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу

Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу, яку в регіону оголосили о 15:46.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», – пишуть у Telegram-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повітряну тривогу станом на 16:00 оголосили по всій Україні. Як пишуть моніторингові канали, через зліт ворожого винищувача МіГ-31К, що може бути носієм надзвукової ракети Х-47м2 “Кинджал”.