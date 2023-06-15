У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу, яку в регіону оголосили о 15:46.
«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», – пишуть у Telegram-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області.
Повітряну тривогу станом на 16:00 оголосили по всій Україні. Як пишуть моніторингові канали, через зліт ворожого винищувача МіГ-31К, що може бути носієм надзвукової ракети Х-47м2 “Кинджал”.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 15:59;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу, яку оголосили о 15:46. ".