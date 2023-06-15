Понад 50 тис квартир зруйнували росіяни у Харкові – мерія

У Харкові пошкоджено близько 50 тисяч квартир внаслідок обстрілів РФ.

Про це 15 червня в етері радіо «Накипіло» сказав перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач, повідомили у Харківській міськраді.

«У Харкові не було таких руйнувань з часів Другої світової війни», – зазначив Богач.

Він також розповів, що на сесії міськради виділили кошти на знесення першого під’їзду в будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 на Північній Салтівці, який постраждав внаслідок ворожого авіаудару.

«Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Нам потрібно зняти з верхньої точки ліфтове приміщення вагою 60 т. Обговорюємо це з техпрацівниками, інженерами», – додав Богач.