Понад 50 тис квартир зруйнували росіяни у Харкові – мерія
Фото: Харківська міськрада
У Харкові пошкоджено близько 50 тисяч квартир внаслідок обстрілів РФ.
Про це 15 червня в етері радіо «Накипіло» сказав перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач, повідомили у Харківській міськраді.
«У Харкові не було таких руйнувань з часів Другої світової війни», – зазначив Богач.
Він також розповів, що на сесії міськради виділили кошти на знесення першого під’їзду в будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 на Північній Салтівці, який постраждав внаслідок ворожого авіаудару.
«Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Нам потрібно зняти з верхньої точки ліфтове приміщення вагою 60 т. Обговорюємо це з техпрацівниками, інженерами», – додав Богач.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " У Харкові пошкоджено близько 50 тисяч квартир внаслідок обстрілів РФ.".