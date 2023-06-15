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Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия

Общество 15:38   15.06.2023
Виктория Яковенко
Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харькове повреждено около 50 тысяч квартир в результате обстрелов РФ.

Об этом 15 июня в эфире радио «Накипило» сказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач, сообщили в Харьковском горсовете.

«В Харькове не было таких разрушений со времен Второй мировой войны», — отметил Богач.

Он также рассказал, что на сессии горсовета выделили средства на снос первого подъезда в доме по улице Натальи Ужвий, 82 на Северной Салтовке, который пострадал в результате вражеского авиаудара.

«Никто не знает, как пройдет процесс сноса. Нам нужно снять с верхней точки лифтовое помещение весом 60 т. Обсуждаем это с техработниками, инженерами », — добавил Богач.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 15:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повреждено около 50 тысяч квартир в результате обстрелов РФ.".