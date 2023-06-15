Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия

В Харькове повреждено около 50 тысяч квартир в результате обстрелов РФ.

Об этом 15 июня в эфире радио «Накипило» сказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач, сообщили в Харьковском горсовете.

«В Харькове не было таких разрушений со времен Второй мировой войны», — отметил Богач.

Он также рассказал, что на сессии горсовета выделили средства на снос первого подъезда в доме по улице Натальи Ужвий, 82 на Северной Салтовке, который пострадал в результате вражеского авиаудара.

«Никто не знает, как пройдет процесс сноса. Нам нужно снять с верхней точки лифтовое помещение весом 60 т. Обсуждаем это с техработниками, инженерами », — добавил Богач.