Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове повреждено около 50 тысяч квартир в результате обстрелов РФ.
Об этом 15 июня в эфире радио «Накипило» сказал первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач, сообщили в Харьковском горсовете.
«В Харькове не было таких разрушений со времен Второй мировой войны», — отметил Богач.
Он также рассказал, что на сессии горсовета выделили средства на снос первого подъезда в доме по улице Натальи Ужвий, 82 на Северной Салтовке, который пострадал в результате вражеского авиаудара.
«Никто не знает, как пройдет процесс сноса. Нам нужно снять с верхней точки лифтовое помещение весом 60 т. Обсуждаем это с техработниками, инженерами », — добавил Богач.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повреждено около 50 тысяч квартир в результате обстрелов РФ.".