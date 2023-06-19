Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
В течение последних двух недель российские военные атакуют Харьков и населенные пункты области ударными дронами Shahed, сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии изданию «Укринформ».
«Город Харьков сейчас почти каждую неделю под вражеским огнем. Это ракетные системы С-300. Последние две недели враг несколько изменил свою тактику и начал атаковать Харьков и другие населенные пункты области дронами-камикадзе Shahed. Наши силы ПВО над этим работают достаточно активно, имеют определенные успехи. Мы приспосабливаемся и к новой тактике врага. Однако он все равно целится исключительно, к сожалению, по жилым районам, массивам. Никакой логики ведения военных действий здесь нет», — отметил Синегубов.
Напомним, в ночь на 15 июня над Харьковским районом ПВО сбила два дрона-камикадзе Shahed. Попаданий в Харькове и области зафиксировано не было.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух недель российские военные атакуют Харьков и населенные пункты области ударными дронами Shahed, сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии изданию «Укринформ».".