Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов
Протягом останніх двох тижнів російські військові атакують Харків та населені пункти області ударними дронами Shahed, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі виданню “Укрінформ”.
“Місто Харків зараз майже щотижня під ворожим вогнем. Це ракетні системи С-300. Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику і почав атакувати Харків та інші населені пункти області дронами-камікадзе Shahed. Наші сили ППО над цим працюють досить активно, мають певні успіхи. Ми пристосовуємося і до нової тактики ворога. Однак він все одно цілить виключно, на жаль, по житлових районах, масивах. Жодної логіки ведення військових дій тут немає”, – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, в ніч проти 15 червня над Харківським районом ППО збила два дрони-камікадзе Shahed. Влучань у Харкові та області зафіксовано не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 19:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх двох тижнів російські військові атакують Харків та населені пункти області ударними дронами Shahed, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі виданню “Укрінформ”.".