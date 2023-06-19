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Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов

Суспільство 19:13   19.06.2023
Олена Нагорна
Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Протягом останніх двох тижнів російські військові атакують Харків та населені пункти області ударними дронами Shahed, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі виданню “Укрінформ”.

“Місто Харків зараз майже щотижня під ворожим вогнем. Це ракетні системи С-300. Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику і почав атакувати Харків та інші населені пункти області дронами-камікадзе Shahed. Наші сили ППО над цим працюють досить активно, мають певні успіхи. Ми пристосовуємося і до нової тактики ворога. Однак він все одно цілить виключно, на жаль, по житлових районах, масивах. Жодної логіки ведення військових дій тут немає”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч проти 15 червня над Харківським районом ППО збила два дрони-камікадзе Shahed. Влучань у Харкові та області зафіксовано не було.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх двох тижнів російські військові атакують Харків та населені пункти області ударними дронами Shahed, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі виданню “Укрінформ”.".