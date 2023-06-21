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Трижды ударил ножом. 9 лет за убийство из ревности получил житель Харьковщины

Происшествия 17:43   21.06.2023
Оксана Якушко
Трижды ударил ножом. 9 лет за убийство из ревности получил житель Харьковщины

Убийство из-за ревности произошло в прошлом году во время оккупации Изюма, а сегодня, 21 июня 2023 года, судья Дзержинского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Суд признал виновным ранее судимого мужчину по факту умышленного убийства. Ему назначили наказание – 9 лет лишения свободы.

В конце июля в городе Изюм встретилась компания из пяти местных жителей. Однако мирно посидеть у них не получилось. За женщиной начал словесно ухаживать один из мужчин. Ей это не понравилось, поэтому она попросила обвиняемого, которому она давно нравилась, поговорить с настойчивым ухажером, чтобы в дальнейшем такого не было.

Но одними словами дело не закончилось. «Защитник» сразу начал вести себя агрессивно, схватил кухонный нож и ударил гостя-поклонника трижды в живот и грудную клетку. Понимая, что убил мужчину, убийца с места преступления скрылся.

Хотя Изюм долгое время находился под контролем рф, после деоккупации прокуроры и следователи полиции раскрыли это преступление.

В суде мужчина свою вину признал и искренне раскаялся.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 17:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убийство из-за ревности произошло в прошлом году во время оккупации Изюма, а сегодня, 21 июня 2023 года, судья Дзержинского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".