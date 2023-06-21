9 років за вбивство через ревнощі отримав мешканець Харківщини

Вбивство через ревнощі сталося минулого року під час окупації Ізюма, а сьогодні, 21 червня 2023 року, суддя Дзержинського районного суду Харкова ухвалив обвинувальний вирок стосовно 39-річного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Суд визнав винним раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства. Йому призначили покарання – 9 років позбавлення волі.

Торік наприкінці липня у місті Ізюм зустрілась компанія з п’ятьох місцевих мешканців. Проте мирно посидіти у них не вийшло. До жінки почав словесно залицятись один з чоловіків. Їй це не сподобалось, тому вона попросила обвинуваченого, якому вона давно подобалась, поговорити із наполегливим залицяльником, щоб надалі такого не було.

Але одними словами справа не закінчилася. «Захисник» одразу почав поводити себе агресивно, схопив кухонний ніж і вдарив гостя-залицяльника тричі в живіт і грудну клітину. Розуміючи, що вбив чоловіка, вбивця з місця злочину втік.

Хоча Ізюм тривалий час перебував під контролем рф, після деокупації прокурори і слідчі поліції розкрили цей злочин.

У суді чоловік свою вину визнав та щиро розкаявся.