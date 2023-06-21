Вооружение, предоставленное Украине, Пентагон переоценил на $6,2 миллиарда

После аудита в минобороны США обнаружили ошибку в оценке вооружений, переданных Украине из собственных запасов. Суммарно ошибка за два года составляет 6,2 млрд долларов, сообщает издание Deutsche Welle.

США завысили стоимость вооружения и боевой техники, отправленных в Украину, более чем на 6 миллиардов долларов, сообщило во вторник, 20 июня, министерство обороны США.

В ходе аудита нашли «несоответствия» в оценках оснащения, отправленного из США с момента полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, заявила во время пресс-брифинга заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В Пентагоне использовали в расчетах стоимость оружия и оснастки, которые замещают переданную боевую технику, а не так называемую остаточную стоимость, «тем самым завышая стоимость оснащения, которое изъяли из американских запасов и предоставили Украине», заявила Сингх.

Спикер отметила, что расчет был произведен для 2022 и 2023 финансовых лет, где суммарная погрешность составляет 6,2 миллиарда долларов. Сингх подчеркнула, что «ошибки в оценке» не ограничивают «оказание Вашингтоном поддержки Украине». Также Сингх отметила, что после выявленных ошибок Пентагон получил новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования, чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета.

Общая стоимость американской военной помощи, оказанной Украине с начала войны, по данным dpa, в конце мая оценивалась в 37,6 миллиарда долларов (34,5 миллиарда евро – ред.). США считаются одним из важнейших союзников Украины в борьбе с российским полномасштабным вторжением.