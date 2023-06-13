США объявили помощь Украине еще на $325 млн: что входит в пакет

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

Как сообщается на сайте Пентагона, новый пакет включает в себя:

🔹 дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

🔹 зенитные комплексы Stinger;

🔹 дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

🔹 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

🔹 15 боевых машин пехоты Bradley;

🔹 10 бронетранспортеров Stryker;

🔹 противотанковые системы Javelin;

🔹 ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

🔹 противотанковые комплексы АТ-4;

🔹 более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

🔹 подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

🔹 средства обеспечения тактической защищенной связи;

🔹 запасные части и другое полевое оборудование.