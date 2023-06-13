США объявили помощь Украине еще на $325 млн: что входит в пакет
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
Как сообщается на сайте Пентагона, новый пакет включает в себя:
🔹 дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
🔹 зенитные комплексы Stinger;
🔹 дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
🔹 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
🔹 15 боевых машин пехоты Bradley;
🔹 10 бронетранспортеров Stryker;
🔹 противотанковые системы Javelin;
🔹 ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
🔹 противотанковые комплексы АТ-4;
🔹 более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
🔹 подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
🔹 средства обеспечения тактической защищенной связи;
🔹 запасные части и другое полевое оборудование.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.".