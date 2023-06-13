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США оголосили допомогу Україні ще на $325 млн: що входить у пакет

Політика 19:34   13.06.2023
Олена Нагорна
США оголосили допомогу Україні ще на $325 млн: що входить у пакет

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси та бронетехніка.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет включає:

🔹 додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
🔹 зенітні комплекси Stinger;
🔹 додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
🔹 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;
🔹 15 бойових машин піхоти Bradley;
🔹 10 бронетранспортерів Stryker;
🔹 протитанкові системи Javelin;
🔹 ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
🔹 протитанкові комплекси АТ-4;
🔹 понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
🔹 підривні боєприпаси для подолання перешкод;
🔹 засоби забезпечення тактичного захищеного зв’язку;
🔹 запасні частини та інше польове обладнання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 19:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси та бронетехніка.".