США оголосили допомогу Україні ще на $325 млн: що входить у пакет

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси та бронетехніка.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет включає:

🔹 додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

🔹 зенітні комплекси Stinger;

🔹 додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

🔹 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

🔹 15 бойових машин піхоти Bradley;

🔹 10 бронетранспортерів Stryker;

🔹 протитанкові системи Javelin;

🔹 ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

🔹 протитанкові комплекси АТ-4;

🔹 понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

🔹 підривні боєприпаси для подолання перешкод;

🔹 засоби забезпечення тактичного захищеного зв’язку;

🔹 запасні частини та інше польове обладнання.