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Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении

Происшествия 16:37   24.06.2023
Оксана Горун
Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении Фото: telegram генерала Тарнавского

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ освободили территории, которые были оккупированы РФ с 2014 года.

«На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается», — написал бригадный генерал Тарнавский в telegram.

Ранее командир РДК Денис Никитин (White Rex) сообщил, что на фоне бунта Пригожина фронт двинулся.

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    • «Безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления», — сказал Никитин в видеообращении.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 16:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ освободили территории, которые были оккупированы РФ с 2014 года".