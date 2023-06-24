Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
Фото: telegram генерала Тарнавского
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ освободили территории, которые были оккупированы РФ с 2014 года.
«На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается», — написал бригадный генерал Тарнавский в telegram.
Ранее командир РДК Денис Никитин (White Rex) сообщил, что на фоне бунта Пригожина фронт двинулся.
Читайте также: Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
«Безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления», — сказал Никитин в видеообращении.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 16:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ освободили территории, которые были оккупированы РФ с 2014 года".