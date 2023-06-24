Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ освободили территории, которые были оккупированы РФ с 2014 года.

«На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается», — написал бригадный генерал Тарнавский в telegram.

Ранее командир РДК Денис Никитин (White Rex) сообщил, что на фоне бунта Пригожина фронт двинулся.

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«Безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления», — сказал Никитин в видеообращении.