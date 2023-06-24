Тарнавський заявив про звільнення територій на Запорізькому напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ звільнили території, які були окуповані РФ з 2014 року.
“На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується“, – написав бригадний генерал Тарнавський у телеграмі.
Раніше командир РДК Денис Нікітін (White Rex) повідомив, що на тлі бунту Пригожина фронт рушив.
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“Безумовно, деморалізовані, позбавлені управління бійці російської армії залишають свої позиції в районі Бахмута, в районі Запорізького спрямування”, – сказав Нікітін у відеозверненні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 16:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ звільнили території, які були окуповані РФ з 2014 року".