Терехов поздравил мусульманскую общину Харькова с праздником Курбан-байрам

Мер Харькова Игорь Терехов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщили в горсовете.

«Уважаемая мусульманская община нашего города! Поздравляю вас с благословенным праздником Курбан-байрам! Праздником, символизирующим победу веры, жертвенности, щедрости и глубокой преданности Богу. Благодарю вас за то, что защищаете Украину на фронте и помогаете нам выстоять в тылу. Желаю вам, вашим семьям и близким гармонии, благополучия и взаимопонимания. Пусть у вас всегда будет хватать сил и вдохновения на добрые дела, а рядом всегда будут искренние единомышленники и верные друзья», — говорится в поздравлении.

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