Терехов привітав мусульманську громаду Харкова зі святом Курбан-байрам

Мер Харкова Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам, повідомили у міськраді.

«Шановна мусульманська громада нашого міста! Вітаю вас із благословенним святом Курбан-байрам! Святом, що символізує перемогу віри, жертовності, щедрості та глибокої відданості Богу. Дякую вам за те, що захищаєте Україну на фронті та допомагаєте нам вистояти в тилу. Бажаю вам, вашим сім’ям та близьким гармонії, благополуччя та взаєморозуміння. Нехай у вас завжди вистачатиме сил і натхнення на добрі справи, а поряд завжди будуть щирі однодумці та вірні друзі», – говориться у привітанні.