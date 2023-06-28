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Терехов привітав мусульманську громаду Харкова зі святом Курбан-байрам

Суспільство 18:41   28.06.2023
Оксана Якушко
Терехов привітав мусульманську громаду Харкова зі святом Курбан-байрам

Мер Харкова Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам, повідомили у міськраді. 

«Шановна мусульманська громада нашого міста! Вітаю вас із благословенним святом Курбан-байрам! Святом, що символізує перемогу віри, жертовності, щедрості та глибокої відданості Богу. Дякую вам за те, що захищаєте Україну на фронті та допомагаєте нам вистояти в тилу. Бажаю вам, вашим сім’ям та близьким гармонії, благополуччя та взаєморозуміння. Нехай у вас завжди вистачатиме сил і натхнення на добрі справи, а поряд завжди будуть щирі однодумці та вірні друзі», – говориться у привітанні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам, повідомили у міськраді. ".