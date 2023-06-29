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США близки к передаче Украине ATACMS – The Wall Street Journal

Мир 22:38   29.06.2023
Оксана Горун
США близки к передаче Украине ATACMS – The Wall Street Journal

Авторитетное американское издание, известное достоверными инсайдами из Белого дома, сообщило, что руководство США «приблизилось» к тому, чтобы дать Украине ракеты ATACMS.

Администрация США приблизилась к положительному решению о предоставлении Украине ракетных систем большего радиуса действия ATACMS, передает сообщение The Wall Street Journal «Укринформ».

В своем инсайде американское издание ссылается на неназванных американских и европейских чиновников.

«США рассматривают возможность принятия решения о ракетной системе дальнего радиуса действия Украине», — пишет WSJ.

По словам источников, остается одобрить это решение «на самом высоком уровне».

Напомним, ракеты ATACMS могут использоваться артиллерийским ракетным комплексом HIMARS. Их радиус действия значительно превышает тот, по которому «работают» HIMARS в Украине сейчас. ATACMS поражает цели на расстоянии более 300 км. На данный момент единственные ракеты сравнимого радиуса действия, переданные Украине союзниками, — это Storm Shadow.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 22:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторитетное американское издание, известное достоверными инсайдами из Белого дома, сообщило, что руководство США «приблизилось» к тому, чтобы дать Украине ракеты ATACMS".